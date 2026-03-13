【星街すいせいバンドル】 3月13日 発売

Epic Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用シューティング「フォートナイト」において、「星街すいせいバンドル」を本日3月13日に発売した。価格は3,000V-BUCKS。

今回発売されたのは、カバーの「ホロライブ」に所属するVTuber・星街すいせいさんになりきることができるアイテム。こちらを購入することで本人さながらの見た目でバトルロイヤルにて戦うことができるほか、ツルハシ「すいせいのバルディッシュ」やエモート「ビビデバ」など、彼女に関連したアイテム一式がラインナップされている。

各アイテムを個別に購入をすることも可能で、バンドルはセット価格が適用されている。

(C) 2026 Epic Games, Inc.

