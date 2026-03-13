11,000円分のポイントがもらえる！都民なら知っておきたい「東京アプリ」の登録方法と使い方を徹底解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。
YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【実演解説】東京アプリで11,000ポイントをもらう手順を初心者でもわかりやすく解説！」と題した動画を公開した。この動画では、東京都が実施する生活応援事業「東京アプリ」を利用して、11,000円分のポイントを獲得するための具体的な手順を、実際のスマートフォン画面を用いて解説している。
この事業は、物価高対策の一環として、2026年2月2日から2027年4月1日の期間で実施される。対象者は、マイナンバーカードに登録している住所が東京都内で、15歳以上であること。ポイントの受け取りには「マイナンバーカード本体と数字4桁のパスワード」「東京アプリ」「デジタル認証アプリ」の3点が必要となる。
動画では、ポイント獲得までの手順を5つのステップで実演している。
1. 東京アプリに登録
2. デジタル認証アプリに登録
3. マイナンバーカードによる本人確認
4. 東京ポイント取得の申し込み
5. 東京ポイントの交換
特に注意すべき点として、過去に実施された最終検証でポイントを受け取った人も、今回の11,000ポイントを得るためには、新たに「マイナンバーカードによる本人確認」と「東京ポイント取得の申し込み」を行う必要があると強調されている。
獲得したポイントは、au PAYやdポイント、楽天ペイ（楽天キャッシュ）など、複数のキャッシュレス決済サービスに交換できるほか、都立施設のチケットとしても利用可能だ。
動画で示された手順を着実に実行することで、都民は生活費の足しになるポイントをスムーズに受け取ることができるだろう。将来的には行政手続きの簡略化も目指すこのアプリは、都民の生活をより便利にする可能性を秘めている。
YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【実演解説】東京アプリで11,000ポイントをもらう手順を初心者でもわかりやすく解説！」と題した動画を公開した。この動画では、東京都が実施する生活応援事業「東京アプリ」を利用して、11,000円分のポイントを獲得するための具体的な手順を、実際のスマートフォン画面を用いて解説している。
この事業は、物価高対策の一環として、2026年2月2日から2027年4月1日の期間で実施される。対象者は、マイナンバーカードに登録している住所が東京都内で、15歳以上であること。ポイントの受け取りには「マイナンバーカード本体と数字4桁のパスワード」「東京アプリ」「デジタル認証アプリ」の3点が必要となる。
動画では、ポイント獲得までの手順を5つのステップで実演している。
1. 東京アプリに登録
2. デジタル認証アプリに登録
3. マイナンバーカードによる本人確認
4. 東京ポイント取得の申し込み
5. 東京ポイントの交換
特に注意すべき点として、過去に実施された最終検証でポイントを受け取った人も、今回の11,000ポイントを得るためには、新たに「マイナンバーカードによる本人確認」と「東京ポイント取得の申し込み」を行う必要があると強調されている。
獲得したポイントは、au PAYやdポイント、楽天ペイ（楽天キャッシュ）など、複数のキャッシュレス決済サービスに交換できるほか、都立施設のチケットとしても利用可能だ。
動画で示された手順を着実に実行することで、都民は生活費の足しになるポイントをスムーズに受け取ることができるだろう。将来的には行政手続きの簡略化も目指すこのアプリは、都民の生活をより便利にする可能性を秘めている。
YouTubeの動画内容
関連記事
通常7000が1500マイルに激減。「どこかにマイル」をお得に使うJALモバイルの特典は「家計の味方」だった
納税で損しない！還元率が落ちない最強クレカ10選、手数料負けを防ぐ「神カード」はこれだ
銀行口座は「メイン・サブ・貯金用」に分けるべき YouTubeチャンネル「家計の味方」が解説する、証券口座連携で金利を最大化する戦略
チャンネル情報
家計を少しでも楽にできるような「お得」「ポイ活」「節約・節税」をテーマに発信していきます！初心者の方にもわかりやすいように手元でのスマホ操作含めた実演動画と一緒に解説、中級者以上の方には他よりもより詳しくまとまった情報を解説できるように工夫してまいります。