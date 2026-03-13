この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【実演解説】東京アプリで11,000ポイントをもらう手順を初心者でもわかりやすく解説！」と題した動画を公開した。この動画では、東京都が実施する生活応援事業「東京アプリ」を利用して、11,000円分のポイントを獲得するための具体的な手順を、実際のスマートフォン画面を用いて解説している。



この事業は、物価高対策の一環として、2026年2月2日から2027年4月1日の期間で実施される。対象者は、マイナンバーカードに登録している住所が東京都内で、15歳以上であること。ポイントの受け取りには「マイナンバーカード本体と数字4桁のパスワード」「東京アプリ」「デジタル認証アプリ」の3点が必要となる。



動画では、ポイント獲得までの手順を5つのステップで実演している。

1. 東京アプリに登録

2. デジタル認証アプリに登録

3. マイナンバーカードによる本人確認

4. 東京ポイント取得の申し込み

5. 東京ポイントの交換



特に注意すべき点として、過去に実施された最終検証でポイントを受け取った人も、今回の11,000ポイントを得るためには、新たに「マイナンバーカードによる本人確認」と「東京ポイント取得の申し込み」を行う必要があると強調されている。



獲得したポイントは、au PAYやdポイント、楽天ペイ（楽天キャッシュ）など、複数のキャッシュレス決済サービスに交換できるほか、都立施設のチケットとしても利用可能だ。



動画で示された手順を着実に実行することで、都民は生活費の足しになるポイントをスムーズに受け取ることができるだろう。将来的には行政手続きの簡略化も目指すこのアプリは、都民の生活をより便利にする可能性を秘めている。