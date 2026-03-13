シリーズ拡充！ 新モデル追加で注目集まる

電気自動車の普及が進むなか、自動車メーカー各社はラインナップの拡充を続けています。

そうした流れのなかで、トヨタの電動SUVシリーズ「bZ4X」に新たなモデルが加わり、あらためてシリーズ全体の位置づけに注目が集まっています。

とくに、比較的手の届きやすい価格帯に設定されたグレードは、多くのユーザーにとって現実的な選択肢として関心を集めているようです。

2026年2月25日、トヨタは電動SUVシリーズに新モデル「bZ4X ツーリング」を追加しました。

アウトドアでの使い勝手をより意識した仕様が特徴で、これによりシリーズは従来型のbZ4Xと新たに加わったbZ4X ツーリングの2車種体制となりました。

ラインナップが広がったことで、用途やライフスタイルに合わせて選びやすくなったといえます。

そもそもbZ4Xは、トヨタが電気自動車分野で本格的に展開する戦略の中心に位置付けられているSUVです。

2022年5月に登場した当初はリース専用車として導入されましたが、2023年10月から一般販売が始まり、より多くのユーザーが購入できるようになりました。その後も改良が続けられ、商品としての完成度を高めてきました。

なかでも大きな節目となったのが、2025年10月9日に実施された一部改良です。この改良では主にバッテリーとパワートレインが見直され、性能面で大きな進化が見られました。

従来は1種類のみだったバッテリー容量は、57.7kWhと74.7kWhの2タイプへと拡充され、グレードごとに選択できるようになりました。

これにより航続距離も大きく伸びています。一充電あたりの走行距離（WLTCモード）は最大746kmに達し、改良前の567kmから大幅な向上を果たしました。

電気自動車において航続距離は大きな関心ポイントですが、この数値は日常利用だけでなく長距離移動にも十分対応できるレベルといえるでしょう。

充電性能も改良されています。150kWの急速充電器を使用した場合、バッテリー残量10％から80％までの充電時間は最短約28分とされ、充電の待ち時間を大きく短縮しました。

また寒冷地での使用を考慮し、「バッテリープレコンディショニング」という機能も新たに搭載されています。

これは充電前にバッテリー温度を最適化することで、寒い環境でも効率よく充電できるようにする仕組みです。

走行性能の面でも改良が行われました。モーターやインバーター、トランスアクスルを一体化した「eAxle」をコンパクトに再設計することで出力が向上し、0-100km／h加速は最速5.1秒を実現しています。

電動SUVとしての実用性だけでなく、ドライビングの楽しさも意識した仕上がりになっている点は注目されるポイントです。

シリーズ最安モデルの実力とは

こうした進化を遂げたbZ4Xのなかで、もっとも手に取りやすい価格に設定されているのが「G（FWD）」グレードです。シリーズ全体を見ても、このG（FWD）が最も安価なエントリーモデルとなっています。

SUVらしい安定感のあるスタイルと先進的なデザイン

ボディサイズは全長4690mm×全幅1860mm×全高1650mm、ホイールベース2850mmです。これはトヨタの人気SUVである「ハリアー」（全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mm、ホイールベース2690mm）に近いサイズで、取り回しのしやすさと室内の広さの両方を確保しています。

デザイン面では、トヨタの最新デザイン言語である「ハンマーヘッドフェイス」を採用しています。

シャープで未来的な印象のフロントマスクが特徴で、電気自動車らしい先進性を感じさせるスタイルです。

タイヤは全グレード共通で18インチを装着しており、基本的なスタンスは上位モデルと大きく変わりません。

リアスポイラーの形状など細かな違いはあるものの、全体としての質感はしっかりと保たれています。ボディカラーはツートーン仕様を含む全5色が用意され、好みに応じて選択できます。

室内は水平基調のインストルメントパネルを採用したシンプルなデザインです。シート素材にはファブリックと合成皮革を組み合わせ、実用性と質感のバランスを取っています。

14インチのディスプレイオーディオが標準装備され、センターコンソールも新しいデザインに変更されました。

さらにスマートフォンを2台同時に充電できる「おくだけ充電」機能も備わっており、日常の使い勝手にも配慮されています。

装備面もエントリーモデルとしては充実しています。運転席には8ウェイパワーシートが採用され、前席シートヒーターも標準装備されています。

安全装備としては「トヨタセーフティセンス」が全車に搭載され、「トヨタ チームメイト（アドバンスト パーク）」も標準装備されています。

価格を抑えたモデルでありながら、安全性や利便性にしっかり配慮されている点は評価できるでしょう。

パワートレインは最高出力169PS、最大トルク268Nmを発揮する電気モーターを搭載し、駆動方式は前輪駆動（FWD）です。

バッテリー容量は57.7kWhで、WLTCモードによる航続距離は544kmとされています。さらにバッテリー保証は10年または20万kmとなっており、長期間の使用でも安心感があります。

価格（消費税込み）は480万円です。改良前の最安モデルが550万円だったことを考えると、価格は大きく引き下げられた形になります。

さらにCEV補助金の対象となっており、全グレードで90万円が交付される点も購入検討者にとっては魅力でしょう。

一方、シリーズの最上級モデルである「bZ4Xツーリング Z（4WD）」は640万円となっており、エントリーグレードのbZ4X G（FWD）との価格差は160万円あります。

装備や駆動方式、ボディ仕様などに違いはあるものの、この160万円という差をどう考えるかが購入時の大きな判断材料になるといえそうです。

価格を抑えつつも基本性能や装備がしっかりしていることから、bZ4X G（FWD）は電動SUVを検討している人にとって有力な選択肢になりそうです。

実際にネット上では「480万円ならEVとしては現実的な価格だと思う」という意見や、「補助金90万円があるならかなり魅力的」という声もあります。

また「航続距離544kmあれば普段使いには十分」「デザインが未来的で好き」という評価も見られました。

一方で、「それでもまだ少し高い気はする」「160万円差ならツーリングも気になる」といった意見もあり、グレード選びで悩む人も多いようです。

そのほかにも「トヨタのEVだから安心感がある」「バッテリー保証10年はありがたい」「SUVとしてサイズ感がちょうどいい」といったコメントも投稿されており、さまざまな視点から関心が寄せられていることがうかがえます。