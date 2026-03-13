初めて床暖房に触れた猫さんのまさかの姿に、癒やされる人が続出しています。

可愛すぎると話題の動画は328万回を超えて再生され、「虚無で天井見てるのあまりに猫辞めすぎてて好きwww」「この温もりを少しも逃したくないという確固たる意思を感じるw」「もはや悟りの境地」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫が生まれて初めての『床暖房』を体験した結果…まさかの光景】

猫生初めての床暖房

TikTokアカウント『ぽこた@マンチカン』に投稿されたのは、猫さんが初めて床暖房を体験したときの様子です。動画に登場するのは、マンチカン「ぽこた」くん。ぬいぐるみのようなフォルムが可愛い男の子です。

ある日、飼い主さんが、ぽこたくんがいる部屋で床暖房を付けたといいます。床暖房に触れるのが初めてだというぽこたくん。いつもと違ってぽかぽかと温かい床に、お腹を見せてゴロンと寝転がったそう。

まさかの放心状態

床暖房の温かさが心地良いのか、ぽこたくんが天井を見ながら放心したような表情を見せたといいます。「この気持ち良さは何だにゃ？」と不思議に思っているのかもしれません。

天井を見たまま、背中で床暖房を満喫していたというぽこたくん。ほとんど体を動かさず、じっと温かさを噛み締めていたのだとか。少し経つと、ぽこたくんの目がとろーりと細くなっていき、「とろけるにゃ」というような恍惚とした表情に。どうやら床暖房がとても気に入ったようです。

無防備な姿が可愛すぎて

すっかり床暖房の虜になってしまった様子のぽこたくん。ついに、ウトウトと眠り始めたといいます。手足を放り出し、お腹を無防備に広げたぽこたくんの寝姿はまさに天使。モフモフのお腹を撫でたくなります。

「こんなにだらけるとは思わなかった」と飼い主さん。ぽこたくんのだらけぶりに驚きつつも、「可愛すぎる」と思ったそう。こんなに可愛い姿を見せられたら、毎日付けてあげたくなってしまいそうです。初めての床暖房に大満足のぽこたくんなのでした。

ぽこたくんが初めての床暖房にとろける姿は、たくさんの人に癒やしを届けました。

投稿には、「初めての感覚に放心状態ニャンコ可愛すぎる」「帰宅後の私やんwww」「お腹に顔うずめたくなる笑」「床と一体化してる」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『ぽこた@マンチカン』には、マンチカンぽこたくんの癒やしたっぷりの姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ぽこた@マンチカン』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。