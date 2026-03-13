女優の本仮屋ユイカ（38）が11日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。一緒に仕事をした年上の先輩男性から言われたショックな一言を明かした。

この日は「選択的『おひとり様』の本音爆発SP」と題し、ゲスト出演した芸能人がそれぞれのおひとり様事情を語った。

「なんで結婚しないの?」と周囲から言われていることについて話題となり、本仮屋は「言われます。言われます」とうなずいた。

MCの上田晋也から「何て言われるの?」と聞かれて「お仕事した年上の先輩の方に、終わった後もお話を楽しくさせていただいて」と楽しく会話していたという。さらに「凄い褒めてくれた」と先輩男性から「こういうところいいよね」「そういう考え方で仕事してるんだ」と絶賛された。

そのため「めちゃくちゃいい時間だな」と幸福感でいっぱいだった。だが、「最後の最後に“だから1人なんだ”って言われて…」と衝撃の言葉が飛び出した。

この言葉に「どこにどう付いたのか分からないし…しかも“1人なんだ”のニュアンスが“1人なんだね”ではなくて『1人＝残念だ』っていうニュアンスが強くて」と明らかに良く思っていない言い方だったとした。

この一言で「今までのあの楽しい会話はどういうことだったんだろうっていう混乱というか」と困惑。また「結婚してないことがすごく問題児なんだなっていう。ひとりぼっちって変なのかな」と考えてしまったことを振り返った。