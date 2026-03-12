元衆議院議員でタレントとして活動する杉村太蔵さん。先ごろ、投資に関する書籍『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』（文藝春秋）を上梓しました。“お金とのつき合い方”に自信があるという杉村さんは、3人のお子さんにどのような教育をしているのでしょうか。「杉村流マネー教育」について聞きました。

杉村家のスタンスは「お金より人としての土台を」

杉村太蔵さんには、高校3年生、中学2年生、小学4年生という3人のお子さんがいます。

「みんな思春期ではありますが、ありがたいことに高3の長女をはじめ、しっかり話を聞いてくれます」と、顔をほころばせる杉村さん。

お子さんたちとは日頃から一緒に出かけるほど仲よしで、まじめな会話を交わすことも多いそうです。しかし、得意な投資にかんしては「まだ教えていない」と言います。

「それよりもまず、人としての土台をつくることが大事だと考えています。10代のうちは、しっかり勉強し、人に迷惑をかけず、そして人の役に立てるように、ということを伝え続けています」（杉村さん、以下同）

それでも「税金の話」だけは欠かさない

そのなかでも唯一、「税金」の話だけはしていると言います。

「お金に関することでいうと、小さな頃から税金のことだけは話してきました。たとえば、1万円のお年玉が入ったとします。社会に出ると、そのうちの何パーセントかは税金として支払わないといけない。全部自分のものにすることはできないんだよ。と、子どもたちには説明しています」

ただ、「杉村流マネー教育」において、それはネガティブな話ではありません。税金を払えるということは「喜び」だと考えている、と杉村さんは語ります。

「普通なら、たくさん引かれてがっかりすると思うんです。でも、税金を払うことで、私たちの国は成り立っていますから、税金を払うことは社会の担い手になれたということ。今、うちの子たちは不自由なく暮らせていますが、私が明日事故に遭って仕事ができなくなるかもわからない。そのときは、私たちが社会に支えてもらうことになります。それを説明しつつ、『税金を取られていやだ』と考えるような人間にはなるな、と伝えています」

「マネー教育」で、未来への安心も伝えられる

税金を語る上でもうひとつ、人として大事なことを伝えているという杉村さん。

「税金を払うことは喜びだけれど、だからといってたくさん払っている人が偉いというわけではないということは、必ずつけ加えています」

お子さんたちは、「小さな頃は、あまりよくわかっていなかった」そうですが、歳を重ねるごとに、少しずつ理解度が深まっていると感じていると言います。

「まだ10代なので、難しいところはあると思います。大人になるまでに、ゆっくり少しずつ学んでいけばいいのかなと思っています。しかし、現状は、日本の子どもたちがお金の勉強をできる場所や機会は、そう多くありません。とてももったいないな、残念だな、と思っています」

そんな杉村さんが今考えているのが「成人式で金融教育をやったらいい」ということ。

「大人の入り口に立ってまず学ぶ、3日間の金融教育。ぜひ各自治体の方からも考えてみてほしいと思いますね」