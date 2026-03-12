「彼と私はよく似ている。二人とも強迫的な性依存症だ。私以上に女性に執着している人間は、彼一人だけだ」──少女らへの性的搾取などで起訴され、2019年に拘置所で死亡した実業家ジェフリー・エプスタイン元被告（66）は、事件に関連して逮捕されたアンドリュー元王子（66）についてこう語っていたとされる。

【写真を見る】資料から見つかった少女の横で四つん這いになるアンドリュー元王子、幼女を抱き寄せるエプスタインの写真など

2025年8月に出版された歴史家で伝記作家アンドリュー・ローニーの著書『Entitled: The Rise and Fall of the House of York』は、100人以上の関係者への取材をもとに元王子とセーラ元妃を描いた評伝で、完成までに4年を費やして書き上げられた。

ローニーによれば、2007年、エプスタイン元被告はアンドリュー元王子について「彼と関係を持った女性たちは『ベッドで彼以上に変態な動物はいない』と言っている。かなり倒錯した性嗜好を持つ自分ですら『それはさすがに変態だろう』と思うようなことが好みなんだ」と語っていたという。海外ジャーナリストが続ける。

「同書には、元王子の友人による『性行為は彼にとって人生で一番大事なことだ』という証言もあります。また、アンドリュー元王子が多くの女性と関係を持ってきたことを示唆する証言として、『結婚から1年以内に十数人の女性と関係を持っていた』という元運転手の証言も紹介。さらに、元王子が人生で1000人から3000人の女性と関係を持った可能性があるとの話も取り上げられています」

もっとも、若い頃のアンドリュー元王子は英国で人気の高い王子だった。

海軍のヘリコプターパイロットとして1982年のフォークランド紛争に従軍し、「勇敢な王子」として国民的な支持を集めた。約180センチの長身で快活な性格、ロンドン社交界のパーティーにも頻繁に顔を出し、モデルや女優などとの交際がたびたび報じられた。

こうした女性関係の多さから、英国タブロイド紙は彼を「Randy Andy（発情アンディ）」と呼び、その奔放ぶりから性感染症をめぐる噂まで広がり、王室関係者が否定する事態にまで発展した。

13歳までのあいだに複数の性的行為「ある意味、彼も被害者」

この評伝には「Randy Andy」と題した章があり、ニューヨークでエプスタイン元被告の運転手を務めていた男性や、フロリダ州パームビーチにある元被告の邸宅で長年働いていた家政婦による証言も飛び出している。

「運転手を務めていた男性は、『アンドリューがここに来るたび、若い売春婦たちをピックアップしていた』『彼と18歳くらいの女の子2人をホテルまで送ったことがあった。車内で女の子たちはコカインを吸っていて、アンドリューはそのうちの一人とイチャイチャしていた』と証言。

家政婦によれば、元王子が滞在していた部屋のクローゼットには、『新品の女性用パンティストッキングやランジェリー、さまざまなサイズのサンダルが置かれていた』とのこと。『床で大人の玩具を見つけたことがある』『ベッドには女性の下着が残されていたこともあった』と明かしています。

一方でローニーは、元王子がこうした性行動に走った背景にも目を向けています。本書では、13歳までのあいだに数え切れないほどの女性と関係を持っていたとする関係者の証言も紹介した上で、『彼のパーソナル・ストーリーは、人々が思っているよりもはるかに複雑で、これまで十分に理解されてこなかった』との証言にも触れています。

ローニーは、『彼の振る舞いがどのように形作られていったのかを理解するうえで、（元王子の性の歴史は）重要な情報だと思う』とパーソナルな部分を明かした理由に触れつつ、『ある意味、彼も被害者だと思う』と記しました」（同前）

エプスタインにとってアンドリュー元王子は「都合のよい"役に立つ愚か者"」

2001年、アンドリュー元王子は約20年に及ぶ海軍勤務を終えて退役し、英国政府の国際貿易特使に任命された。世界各国を飛び回る立場となったこの時期について、ローニーは「エプスタインのような男にとって格好の標的だった」と指摘。

「エプスタインはアンドリューを操っていた。王子は彼にとって都合のよい"役に立つ愚か者"。王子の存在は、政治家へのアクセスやビジネス機会を広げるための道具だったのだ」と説明している。

「ローニーはさらに、エプスタインの元"メンター"とされる実業家の故スティーヴン・ホッフェンバーグ（享年77）の証言も紹介している。彼によれば、『アンドリューには女性と贅沢に弱く、エプスタインはそこにつけ込み利用していた』と話していたとのこと。

また、エプスタイン元被告は元王子を『自身の人脈の中で最大の戦利品』と自慢し、元王子の情報をイスラエルの情報機関モサドに売る計画を語っていた、との証言も。ローニーは英紙『タイムズ』の取材に対し、『元王子に関する"コンプロマート（Kompromat）"の存在については複数の情報源から聞いている』と述べています。コンプロマートとはロシア語で、政治家など特定人物の信用を致命的に失墜させる情報のことです」（同前）

かつて英国民から「勇敢な王子」と称賛されたアンドリュー元王子。しかし現在、その名はエプスタイン事件とともに語られ、王室全体を巻き込むスキャンダルへと発展した。

同書の著者ローニーは、初体験をめぐるストーリーが、現在へと続く女性への問題行動の根幹に横たわっていると指摘したが、アンドリュー元王子本人が言及することはあるのだろうか。