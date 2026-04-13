松屋は、4月7日から「松屋の選べる60種ランチセット」の販売を開始した。【画像】「松屋の選べる60種ランチセット」バリエーション例午前11時〜午後3時のランチタイム限定で、その日の気分やお好みに合わせて、自分だけの「最強セット」をカスタマイズできるセット。メイン6種、サイド10種で、選べる組み合わせは60種類となる。牛めし並盛とサイドの組み合わせの場合、530円〜の手頃価格でランチを楽しめる。■選べるメイン（6