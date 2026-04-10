アメリカのファーストレディ、メラニア夫人は、性的虐待の罪に問われたエプスタイン元被告との関係を否定するとともに、被害者のために議会公聴会を開くよう求めました。メラニア夫人「私はエプスタイン氏や協力者だったマクスウェル受刑者とは関係がありません。私はエプスタイン氏の被害者ではありませんし、彼が私にドナルド・トランプを紹介したわけでもありません」トランプ大統領の妻・メラニア夫人は9日、声明を発表し、「