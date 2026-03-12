高校生の娘に「8万円のiPad」をねだられた！「勉強に使う」とのことですが、Androidの“3万円のタブレット”じゃダメですか？ 去年iPhone17を買いましたし、学生にはぜいたくですよね？

iPadと格安タブレットの違いはどこにある？

iPadと格安タブレットの大きな違いは、なんと言っても価格です。2026年時点で、最新モデルのiPadは低価格のモデルでも5万8800円で、最も高額なモデルは16万8800円となっています（Apple公式サイト）。

一方、Android系の格安タブレットは、メーカーにもよりますが、3万円前後で購入できるものもあります。では、価格以外ではどのような違いがあるのでしょうか。



処理性能

処理性能とは、分かりやすく言うと「動きの速さ」です。iPadはApple独自の高性能チップを搭載しています。そのため動画編集やイラスト制作、複数アプリの同時使用でも動きが安定しやすいのが特徴です。

一方、格安タブレットは、ネット閲覧や動画視聴には十分ですが、重いアプリを使うと動作が遅くなる可能性があります。



アプリの対応範囲

iPadは、学習アプリやクリエイティブ系アプリが豊富です。特にイラスト制作や動画編集を本格的にしたい場合は、iPad向けに最適化されたアプリが多い傾向があります。

一方、格安タブレットは、アプリ自体は使えますが、ペンの精度や反応速度に差が出ることがあります。



周辺機器との連携

すでにiPhoneを持っている場合、iPad ならApple製品同士であるため連携がスムーズです。写真やメモが自動で同期され、データ共有も簡単にできるため、同じApple製品でそろえると、使い勝手がよくなるというメリットがあります。



iPadが向いているのはどんな人？

次のような場合は、iPadが向いていると言えるでしょう。



・イラストや動画編集をしたい

・大学進学後も使う予定がある

・長く使いたい

・すでにiPhoneを持っていて、連携を活かしたい



逆に、次のような場合は、格安タブレットでも十分な可能性があります。



・用途はYouTubeや調べ物中心

・学校指定アプリのみ使用

・初期費用をできるだけ抑えたい

・数年限定で使う



高校生が学習目的でタブレットを使用する場合、学校によっては、指定OSや対応アプリがあることがあります。購入前に学校のICT方針を確認しておくようにしましょう。

また、端末代だけでなく、使い方によってはキーボードやペン、ケース代もかかります。特にiPad専用のApple純正アクセサリーは、ものによっては1万円以上になることもあります。端末だけではなく、必要なグッズもふまえて総合的に予算を組むことが必要です。



使う目的に合わせてタブレットを選ぼう

iPadと格安タブレットには、一番低価格のiPadでも約3万円の価格差があります。

ただし、この差は単純に「高い・安い」だけではなく、機能面や使用の目的の幅にも関係しています。長期間使う予定がある場合、学習や創作などに幅広く活用する場合は、結果的にiPadのほうが満足度が高くなる可能性があるでしょう。

一方で、動画視聴や調べ物が中心の使い方であれば、格安タブレットでも十分に役割を果たせるケースもあります。特に、学生期間の数年間だけの使用と割り切る場合は、初期費用を抑える選択も現実的と言えるでしょう。

タブレットは決して安い買い物ではありません。だからこそ「価格」だけで判断するのではなく、「何に使うのか」「どれくらいの期間使うのか」という視点で考えることが大切です。家計への負担と使い道のバランスを見ながら、自分の子どもの場合はどちらが合っているのか、一度整理して考えてみましょう。

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級