精神科医が解説するうつ病の薬、「つらい気持ちを誤魔化すだけ」ではない本当の役割

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「うつ病の飲んでる薬がよく分かる【抗うつ薬】【睡眠薬】【気分安定薬】【難治性うつ病抗うつ薬】」と題した動画を公開した。うつ病治療で用いられる薬について、その種類や役割、副作用に関する正しい知識を解説している。



動画ではまず、「薬の治療は、つらい気持ちを誤魔化しているだけ」という考えは大きな誤解であると指摘。精神疾患の主な原因は、脳の物質のバランスが乱れ、神経の情報伝達に異常が生じることにあると説明した。



向精神薬は、この乱れた脳の物質バランスを整えることで症状を抑え、脳が本来持つ機能を回復させるためのサポートをするものだという。この役割を、骨折した際にギプスで固定し、骨が自然にくっつくのを助けることに例え、あくまで回復の根本は「人が生まれつき持っている自然治癒の力」であると述べた。



うつ病の治療では、脳内のセロトニンを増やす「SSRI（選択的セロトニン再取り込み阻害薬）」や、セロトニンに加えて意欲や痛みに関わるノルアドレナリンも増やす「SNRI（セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬）」が最初に処方されることが多いという。これらの抗うつ薬は効果が出るまでに2週間から1ヶ月ほどかかるため、即効性のある「抗不安薬」や「睡眠薬」が併用されることもある。



また、難治性のうつ病の場合には、より効果の強い抗うつ薬や、抗精神病薬、気分安定薬などが処方されるケースもあると紹介。薬物治療は、単に症状を抑えるだけでなく、脳の機能回復を助け、安定した生活を取り戻すための重要な手段であることが示された。