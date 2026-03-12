きょうは晴れて、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう。

【写真を見る】各地で花粉“大量飛散” 予想最高気温は名古屋･岐阜で14℃ 津13℃ 日中と夜の寒暖差に注意 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/12 昼）

正午前の名古屋市内は、すっきりとした青空が広がっています。午前11時40分時点の気温は11.8℃です。

きょうは午後もおおむね晴れるでしょう。日差しが多く、洗濯日和になりそうです。空気の乾燥にはご注意ください。



最高気温は、名古屋や岐阜で14℃、津で13℃の予想です。日中は暖かくなりますが、夜は空気がヒンヤリとするでしょう。

【花粉情報】

各地で非常に多く飛ぶ予想で、飛騨地方でもやや多く飛ぶでしょう。しばらくは花粉のピークが続く見込みです。

【週間予報】

あす金曜日は雲が広がり、すっきりしない天気になるでしょう。あさって土曜日には日差しが戻り、週末は各地でお出かけ日和になりそうです。来週も晴れる日が多く、日中は過ごしやすい暖かさが続くでしょう。



朝晩と昼の寒暖差で、体調を崩さないようお気をつけください。