スギ、ヒノキ花粉シーズンはまもなく終了する見込みですが、この先も大型連休ごろまでは風の強い日など飛散に注意が必要です。今年の飛散量(速報値)は、例年に比べ、東京は1.2倍、大阪は1.7倍となりました。昨夏の猛暑が影響したとみられます。北海道のシラカバ花粉については、大型連休にかけて増加する見込みで、飛散量は例年より非常に多くなるでしょう。スギ・ヒノキ花粉の飛散はまもなく終了(九州〜東北)スギ・ヒノキ花粉の飛