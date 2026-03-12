第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は11日（日本時間12日）、A、B、D組の最終戦が行われ準々決勝に進出する8チームが確定。8強が出揃った。

A組はカナダが3勝1敗で1位、プエルトリコも3勝1敗ながら、直接対決でカナダに敗れたため2位で1次ラウンド突破となった。2023年の前回大会でベスト4だったキューバは敗退と波乱が起きた。

B組は4戦全勝のイタリアが1位突破、3勝1敗の米国が2位で準々決勝進出を決めた。キューバ同様、前回大会4強に入ったメキシコは敗退となり、まさかの結末を迎えた。

C組は侍ジャパンが全勝で1位突破。2勝2敗で韓国、オーストラリア、台湾が並んだが、失点率で韓国が2チームを上回って2位となり、4大会ぶりの1次ラウンド突破を決めた。

D組はドミニカ共和国とベネズエラが3戦全勝でこの日の最終戦を迎え、ドミニカ共和国が大勝し、1位で突破。ベネズエラは2位でC組1位の侍ジャパンと準々決勝で対戦することとなった。

準々決勝のカードは以下の通り。

カナダ（A組1位）─米国（B組2位）

プエルトリコ（A組2位）─イタリア（B組1位）

日本（C組1位）─ベネズエラ（D組2位）

韓国（C組2位）─ドミニカ共和国（D組1位）

侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに勝てば、イタリアとプエルトリコの勝者と準決勝で対戦する。米国とは決勝まで顔を合わせない組み合わせとなっている。

米国は準々決勝でカナダに勝利すれば、韓国とドミニカ共和国の勝者と準決勝で対戦する。