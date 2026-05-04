高梨沙羅インタビュー前編今年の３月に2025-2026年シーズンすべての日程を終えたスキージャンプの高梨沙羅（クラレ）。このシーズンは、ミラノ・コルティナ五輪の出場枠獲得がかかっていた８月のサマーグランプリ個人９戦から始まり、オリンピックのほかにワールドカップ全35戦中、個人では31戦に出場した。約８カ月間の長いシーズン、そして自信４度目のオリンピックとなったミラノ・コルティナ五輪をあらためて振り返って