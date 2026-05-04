異様なほど厳戒な警備体制4月6日、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが、東日本大震災の復興状況を視察するため、福島の被災地を訪問された。しかしご出発前の東京駅の構内は、朝早くから異様な緊迫感が漂っていた。天皇ご一家が使う東北・上越新幹線の改札周辺は、規制線が張られて一般人は立ち入り禁止。黒いスーツを着た警察官が集まった人々の視線を遮るように配置され、ご一家と一般人の間の距離は30mほど。両陛下と愛子さまは