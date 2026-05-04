世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の規格外の動きが話題を集めている。2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ち。カウンターを封じた右にファンは仰天している。6回、井上が右ストレートを放つも外したかに見えた次の瞬間だった。カウンターを狙って踏み込もうとした中谷に対して、前かがみの姿勢を保