“動画サービスを毎月選べる”ドコモの料金プラン、エンタメ好きがチェックした結果

エンタメ好きにとって「死角なし」の布陣

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Leminoコンテンツ発表会2026で解禁された注目コンテンツの一部 Leminoコンテンツ発表会2026で解禁された注目コンテンツの一部

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「毎月2つ選べる」をどう使いこなす？ 4か月のガチシミュレーション

2026年3月時点の情報をもとに作成 2026年3月時点の情報をもとに作成

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3月31日まで！ 追加料金0円で4サービスを試せる太っ腹キャンペーン

新生活は動画サービスを“選んで使う”最適解へ

「今月、この動画サービス一度も開いてないな……。でも解約するのも面倒だし、来月また観たい作品が出るかもしれないし……」こんな風に、使ってない動画サービスに月額料金を払い続けてしまったことはありませんか？好きなコンテンツを追って動画サービスを増やしすぎた結果、結局どれも中途半端……なんて悩みは、動画サービス戦国時代の現代人あるあるですよね。かくいう筆者も、「推しのライブ配信があるからこの動画サービスに入らなきゃ」「新作アニメを追うためにこっちも……」とあらゆるサービスに加入した結果、気づけば「先月、これ一度も観てないな」という“幽霊会員”状態になることもしばしば。そんな日々の中、気になるサービスを発見。それが、ドコモの料金プラン「ドコモ MAX」です。動画サービスが特典としてついてくるという、最近よく見るタイプの料金プランですが、調べてみると、エンタメ好きに刺さる合理的な仕組みが用意されていました。もともと「ドコモ MAX」といえば、追加料金なしで「DAZN」や「NBA docomo」が楽しめる、スポーツファンにはたまらないプランでした。その一方、スポーツにあまり関心がない層からは「自分には関係ないかな」とスルーされがちだったのも事実。ところが、2月のリニューアルでそのイメージが一変しました。従来のスポーツ系2サービスに加え、新たに「Lemino」と「dアニメストア」がラインナップ。これら4つのサービスから、自分の好みに合わせて好きな2つを毎月選べるようになったのです。「Lemino」は独占配信の音楽ライブやドラマ、バラエティなど幅広いエンタメコンテンツが充実。多くのファンが待ち望んだ『日プ』の新シーズン『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』や、豪華キャストと規格外スケールが話題のドラマ『北方謙三 水滸伝』、山田孝之プロデュースの俳優オーディション番組『THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-』など、注目作品が続々登場しています。新旧7,200作品以上のアニメや、2.5次元舞台、アニソンライブなどが楽しめる「dアニメストア」は、もはやアニメファン必携のサービス。注目の最新作から、ふとした時に見返したくなる懐かしの名作まで、圧倒的な作品数が網羅されています。ここにプロ野球やサッカーの熱狂を届ける「DAZN」と、世界最高峰のバスケットボールリーグを体感できる「NBA docomo」が並ぶことで、「ドコモ MAX」ひとつで「ドラマ・音楽・アニメ・スポーツ」という、エンタメの主要ジャンルを一通りカバーできるようになったわけです。この特典の最大のポイントは、やはり「毎月追加料金0円となる2つの動画サービスを選び直せる」という柔軟性にあります。ひとつ覚えておきたいのが、「翌月に使うサービスは前月末までに予約しておく」というルール。 月末に翌月の配信スケジュールをチェックしながら、スマホでサクッと予約する。そんな「未来の自分」への楽しみを予約しておく習慣さえ掴めば、 “使わない動画サービスを抱え続ける”リスクを最小限に抑えられるわけです。ということで、動画サービスごとに注目コンテンツをまとめた表がこちら。これをもとに筆者ならどう使い分けるか、4か月間の「わがままスケジュール」を立ててみました。3月に7人でのカムバックが発表されているBTSの独占コンテンツをLeminoで楽しみつつ、『日プ』新シリーズもチェック。さらにDAZNでは推し球団の開幕戦を全力で応援し、新年度に向けての気分を上げていきます。4月はdアニメストアの出番です。一斉に始まる春のアニメ新番組を網羅しつつ、NBAではプレイオフが開幕。レイカーズ八村塁選手の活躍をリアルタイムで追うために、NBA docomoへ切り替えます。『日プ』クライマックスに向けボルテージが高まる５月。「契約者向けの観覧チケットキャンペーンとかないかな……？」なんて密かな期待も寄せつつ、Leminoに復帰。あわせてDAZNでは、欧州サッカーの各国リーグ優勝が決定する劇的な瞬間を待ち構えます。6月はDAZNでサッカーを追いかけつつ、NBA docomoでは世界最高峰バスケの頂上決戦をウォッチ。完徹覚悟の1か月はDAZN×NBA docomoのスポーツ特化コンビで決まりです。このように、自分のライフスタイルや「その時の旬」に合わせて、動画サービスの側を自分に合わせていく。この軽やかさこそ、動画サービス過多な時代に求められていたスタイルかもしれません。これだけ魅力的なコンテンツが揃っていると、「結局どれか2つに絞るなんて無理！」といううれしい悲鳴も聞こえてきそうですが、今ならその悩みを解決する強力なキャンペーンも実施されています。3月31日までの期間は、なんと4つのサービスすべてを追加料金0円で試すことが可能に。通常は2サービスを月ごとに切り替えて利用するところ、期間中なら何度でもサービスを切り替えて、いろいろなサービスを試せる太っ腹な内容となっています。気になる料金についても触れておきましょう。「ドコモ MAX」はデータ利用量に応じて料金が変動するプラン。条件が合えば「みんなドコモ割」や「ドコモ光セット割」などの各種割引も適用されます。 詳細はぜひ、公式サイトでチェックしてみてください。外出先でもギガを気にせず動画を観続けられ、さらに２つの動画サービス代までカバーされていると考えれば、エンタメ好きにとっての「トータルコスト」はかなり抑えられるはずです。新生活の準備が始まる3月。スマホ料金や動画サービスの契約状況をまとめて見直すには、まさに絶好のタイミングと言えます。「とりあえず入っているけれど、最近使っていない」そんな動画サービスがスマホの中に眠っているなら、「ドコモ MAX」へ集約するのも一つの手。エンタメを日常的に楽しむ人こそ、その「管理のしやすさ」と「無駄のなさ」は大きなメリットになるはずです。自分のライフスタイルに合うかどうか、一度公式サイトで詳細をチェックしてみてはいかがでしょうか。