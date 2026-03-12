ダイアン津田、今春から新生活がスタート？ “単身赴任の終了”を示唆「子ども3人いるんですけど全員、今年卒業式なんです」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が、10日放送のTBS系バラエティ『バナナサンド』（毎週火曜 後8：00）に出演。現在、東京で“単身赴任”をしている津田だが、今春より長男と一緒に住む可能性が出てきたことを明かした。
【写真】ダイアン津田＆長男・次男・長女の“仲良し”親子4ショット
津田は、陣内智則やオアシズ・大久保佳代子など、他の芸人仲間と共に人気企画『ハモリ我慢ゲーム』に挑戦。大好きなアーティストだというサザンオールスターズの名曲「希望の轍」を歌唱した。
挑戦前のトークで、MCのバナナマン・設楽統から「津田くんって今も東京に住んでるの?」と尋ねられると、津田は「東京に住んでます。家族は関西に住んでます」と返答し、長らく続いている単身赴任生活が継続していることを紹介した。
続けて「子ども3人いるんですけど全員、今年卒業式なんです」と話し、「長男が卒業して東京の大学に行くんで」と今春に上京してくる長男と2人暮らしになる可能性があると近況を明かしていた。
津田は長男、次男、長女を含む5人家族。妻のりえさんは2023年のブログ開設時、子どもたちについて「長男 りょうご 15歳」「次男 しゅうご 12歳」「長女 ここの 8歳」と紹介している。
