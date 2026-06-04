Netflixが6月1日からドラマ『警部補 古畑任三郎』（フジテレビ系）の配信を開始した。1994年にスタートした名作が令和によみがえり、再び注目が集まっている。【写真】シリーズ30周年再放送の『古畑任三郎』で黒塗りされたSMAP田村正和主演『古畑任三郎』の再ブーム『古畑任三郎』シリーズは、脚本を三谷幸喜が手掛け、田村正和が主演を務めたミステリードラマ。最大の特徴は“倒叙もの”と呼ばれる構成で、冒頭から犯人やトリッ