メ〜テレ『秋山の楽しすぎる約30分』と東海テレビ『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』が、局の垣根をこえて異例のコラボを果たす。きょう30日放送のロバート秋山竜次による『秋山の楽しすぎる約30分』（深0：59※東海3県）は、「新感覚！ゴルフ場 芝生満喫バラエティ 芝生イイ〜ねっ！」第2弾で、ダイアン津田篤宏が登場する。【場面カット複数】楽しい…のかゴルフ場の芝生を満喫するロバート秋山＆ダイアン津田ら