SIX LOUNGE、アニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』第2期OP主題歌に決定。本PV公開
SIX LOUNGE。が、2026年4月クールTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』シーズン2のオープニング主題歌を担当することが発表された。
今回主題歌に起用された楽曲タイトルは「さよならじゃない方がいい」。アニメの世界観を汲み取ったナガマツシンタロウの歌詞に、SIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロールサウンドが映える一曲になっている。
主題歌情報と併せ、楽曲を使用したアニメの本PVも公開となった。アニメの初回放送は4月1日からスタートする。
◆ ◆ ◆
■作詞ナガマツシンタロウ（Dr, Cho）本人コメント
はじめまして。今回オープニング主題歌を担当させてもらいます。SIX LOUNGEです。主題歌のお話をいただき、とても嬉しかったです！疾走感のあるサウンドに、未知なる冒険のドキドキ、大切な人への想いを忘れないように、また明日へ走り出す気持ちを大切に、楽曲を制作しました。よろしくお願いします！
◆ ◆ ◆
■TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』
【放送・配信情報】
◆Season1 キャストオーディオコメンタリー版
2026年1月7日よりフジテレビ「＋Ultra」ほかにて毎週水曜日24:45から放送中／全12回
フジテレビ 1月7日より毎週水曜24:45〜
関西テレビ 1月8日より毎週木曜26:15〜
東海テレビ 1月10日より毎週土曜25:45〜
北海道文化放送 1月7日より毎週木曜24:55〜
AT-X 1月7日より毎週水曜23:30〜
（リピート放送：毎週金曜 11:30〜／通常音声版：毎週火曜17:30〜）
※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。
※地上波は、主音声にて通常音声版、副音声にてオーディオコメンタリー版の放送となります。
dアニメストア・U-NEXTにて全話一挙配信中（通常版＆キャストオーディオコメンタリー版）
◆Season2
2026年4月1日よりフジテレビ「＋Ultra」ほかにて毎週水曜日24:45から放送開始
フジテレビ 4月1日より毎週水曜24:45〜
関西テレビ 4月2日より毎週木曜26:15〜
東海テレビ 4月4日より毎週土曜25:45〜
北海道文化放送 4月2日より毎週木曜24:55〜
福島テレビ 4月1日より毎週水曜24:45〜
AT-X 4月1日より毎週水曜23:30〜 （リピート放送：毎週金曜 11:30〜／毎週火曜 17:30〜）
※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。
4月2日より毎週木曜12:00から各種配信サービスにて順次配信
※配信開始日時はサービスによって異なる場合がございます。
※各配信サービスは、公式サイト（https://saikyo2dome-tbate.com/onair）よりご確認ください。
◾️アルバム『マイフェイバリットソング』
2026年3月18日（水）リリース
購入：https://erj.lnk.to/yLmqQA
・初回生産限定盤（CD+BD）
ESCL-6216〜6217 ￥7,700（税込）
・通常盤（CD／初回仕様限定盤）
ESCL-6218 ￥3,500（税込）
▼収録内容 ※全10曲収録
1.言葉にせずとも
2.おどるらいおん
3.モモコ
4.愛don’t OK
5.ナイトタイマー
6.かまわないよ
7.ダーリン・ダーリン
8.大人になってしまうなよ
9.アジアの王様
10.エバーグリーン
関連リンク
◆SIX LOUNGE オフィシャルサイト
◆SIX LOUNGE オフィシャルX
◆SIX LOUNGE オフィシャルInstagram
◆SIX LOUNGE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆SIX LOUNGE オフィシャルTikTok