SIX LOUNGE。が、2026年4月クールTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』シーズン2のオープニング主題歌を担当することが発表された。

今回主題歌に起用された楽曲タイトルは「さよならじゃない方がいい」。アニメの世界観を汲み取ったナガマツシンタロウの歌詞に、SIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロールサウンドが映える一曲になっている。

主題歌情報と併せ、楽曲を使用したアニメの本PVも公開となった。アニメの初回放送は4月1日からスタートする。

◆ ◆ ◆

■作詞ナガマツシンタロウ（Dr, Cho）本人コメント

はじめまして。今回オープニング主題歌を担当させてもらいます。SIX LOUNGEです。主題歌のお話をいただき、とても嬉しかったです！疾走感のあるサウンドに、未知なる冒険のドキドキ、大切な人への想いを忘れないように、また明日へ走り出す気持ちを大切に、楽曲を制作しました。よろしくお願いします！

◆ ◆ ◆

■TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』 【放送・配信情報】

◆Season1 キャストオーディオコメンタリー版

2026年1月7日よりフジテレビ「＋Ultra」ほかにて毎週水曜日24:45から放送中／全12回

フジテレビ 1月7日より毎週水曜24:45〜

関西テレビ 1月8日より毎週木曜26:15〜

東海テレビ 1月10日より毎週土曜25:45〜

北海道文化放送 1月7日より毎週木曜24:55〜

AT-X 1月7日より毎週水曜23:30〜

（リピート放送：毎週金曜 11:30〜／通常音声版：毎週火曜17:30〜）

※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。

※地上波は、主音声にて通常音声版、副音声にてオーディオコメンタリー版の放送となります。 dアニメストア・U-NEXTにて全話一挙配信中（通常版＆キャストオーディオコメンタリー版） ◆Season2

2026年4月1日よりフジテレビ「＋Ultra」ほかにて毎週水曜日24:45から放送開始

フジテレビ 4月1日より毎週水曜24:45〜

関西テレビ 4月2日より毎週木曜26:15〜

東海テレビ 4月4日より毎週土曜25:45〜

北海道文化放送 4月2日より毎週木曜24:55〜

福島テレビ 4月1日より毎週水曜24:45〜

AT-X 4月1日より毎週水曜23:30〜 （リピート放送：毎週金曜 11:30〜／毎週火曜 17:30〜）

※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。 4月2日より毎週木曜12:00から各種配信サービスにて順次配信

※配信開始日時はサービスによって異なる場合がございます。

※各配信サービスは、公式サイト（https://saikyo2dome-tbate.com/onair）よりご確認ください。

◾️アルバム『マイフェイバリットソング』

2026年3月18日（水）リリース

購入：https://erj.lnk.to/yLmqQA 初回生産限定盤 通常盤 ・初回生産限定盤（CD+BD）

ESCL-6216〜6217 ￥7,700（税込）

・通常盤（CD／初回仕様限定盤）

ESCL-6218 ￥3,500（税込） ▼収録内容 ※全10曲収録

1.言葉にせずとも

2.おどるらいおん

3.モモコ

4.愛don’t OK

5.ナイトタイマー

6.かまわないよ

7.ダーリン・ダーリン

8.大人になってしまうなよ

9.アジアの王様

10.エバーグリーン