水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の最終話「暗闇の鬼」が3月11日、放送される。

ゲスト出演は、石黒賢さん、堀部圭亮さん、渡辺大さん。

「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。

＊以下、3月11日放送回のネタバレを含みます。

最終回あらすじ

警視庁内で「新しい警視総監が内定しているらしい」という噂が流れ、警察庁警備局長の叶恭次（堀部圭亮）が本命視されていた。

そんな中、高級住宅街で同時多発的に空き巣事件が発生。警察は、暴力団の指示を受けた若者中心の窃盗団の仕業という見立てで動き始める。



いっぽう杉下右京（水谷豊）は、準備周到な犯行にもかかわらず、一軒だけ未遂に終わった家があることに興味を持ち、亀山薫（寺脇康文）と共に独自の捜査を開始。

すると該当の家の持ち主は、岩橋虔矢（石黒賢）という、右京や薫とも面識のある人物だと判明する。

事情を聞きに行くと、岩橋は、自身が営む探偵事務所まで空き巣被害にあっていたことが分かる。不可解な状況に、心当たりをただすが、岩橋は「心当たりがない」ととぼけるばかり。

実は岩橋は…

ところが、その日の内に、今度は岩橋の方から右京に連絡が。

実は岩橋は、特命係に半年ほど在籍した後、警視庁を去った右京の“元相棒”で、改めて連絡してきたのには、27年前のとある屈辱的な出来事との深い因縁があった。

また、岩橋に関しては、総理秘書官から指示を受けた馬場立裕（渡辺大）という人物が、極秘裏に調査を進めているようで…!?

そして、右京と薫が改めて捜査に乗り出した矢先、再び事件が起こる。