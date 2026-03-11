3月7日におこなわれたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本対韓国の試合。いかにも日韓戦という熱い試合が繰り広げられたが、その中継の最中に登場した “勝利の女神” が注目を集めている。

2対3と韓国の1点リードで迎えた3回裏。まずは大谷翔平のソロホームランで同点とすると、さらに鈴木誠也と吉田正尚のソロアーチでこの回3得点。5対3と、日本が逆転に成功した。

そして直後のイニング間に紹介されたのが、観客席にいる女優の戸田恵梨香だった。紺色の侍ジャパンのユニフォームを着た戸田は、フィールドレポーターの糸井嘉男と「やったー！」と声を合わせてハイタッチ。

糸井が「すごい！ 戸田さんが来た瞬間からホームラン攻勢が始まりましたから」と振ると、戸田は「この興奮をどうやっておさめたらいいのかわからないです」とコメントを返した。

さらに糸井が「大谷君が打席に入ったら『ショーヘイ！』、吉田選手が入ったら『ヨッシー！』とかね、戸田さんがすっごい叫んでるのを見てびっくりしました」と戸田の興奮ぶりを説明すると、戸田は「もう今日は、声をガラガラにして帰りたいと思います」と満面の笑みだった。

試合終了後、「Erika Toda Staff」のXが更新。東京ドームの客席で応援グッズを手にした戸田と糸井のツーショットがアップされ、

《#WBC2026 会場で観戦させていただきました 白熱のNice Gameでしたね》

という、戸田のコメントが紹介された。

「戸田さんが出演している間、画面にはずっと戸田さん主演のNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』の宣伝画像が表示されていました。今回のWBCはNetflixで独占配信されており、6日の日本対チャイニーズ・タイペイの試合では、Netflixオリジナルで実写ドラマ化された『ONE PIECE』のキャストらが出演していました。

それにしても、大谷選手らの3本のホームランが飛び出し、試合が最高に盛り上がったところでの戸田さん登場でしたから、番組宣伝としては最高のタイミングだったのではないでしょうか」（芸能記者）

Xには《戸田さんが勝利の女神ってコト!? お願い、アメリカまで一緒にいっておくれ》などの声が多数あがり、「戸田恵梨香」がトレンド入りする事態となった。

また、東京ドームで観戦していた人たちからは、戸田が、夫で俳優の松坂桃李とともに観戦していたとの目撃情報も相次いでいる。ともに背番号「16」の大谷のユニフォームを着ており、ツーショット写真や動画も複数みられる。本誌は松坂の所属事務所に確認したが、回答はなかった。

2020年に結婚を発表した2人だが、その後、公の場でツーショットになったことはなく、Xには《戸田恵梨香と松坂桃李（最強の眼福ツーショットすぎて崩れ落ちる）》という声も見られる。

さまざまな “貴重なシーン” がみられた、WBC日韓戦だった。