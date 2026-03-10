この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【これが1R?!】都会に佇むコンセプト型賃貸住宅を内見！」と題した動画を公開。東京都渋谷区に位置する、自然とのつながりを重視した「バイオフィリックデザイン」がコンセプトの物件を紹介した。リノベーションによって生まれ変わった、従来の賃貸住宅のイメージを覆す共用部の数々が明らかになる。



この物件は、もともとマンスリーマンションとして運営されていた建物を大改装したもの。最大の特徴は、建物全体で「自然との共存」を追求している点だ。エントランスを抜けると、中央には緑豊かな中庭（コートヤード）が広がり、リニューアルによって住民が自由に使えるラウンジスペースへと進化した。その光景に、ゆっくり不動産氏は「もはやジャングルやないかい」と驚きを隠せない。



さらに驚きなのは、地下に設けられた充実の共用施設である。フィットネスジム、ミーティングルーム、ワークスペースに加え、入居者専用のカフェまで完備。特にワークスペースでは、植物の生育環境と人間の活動時間を両立させるため、時間帯によって照明を自動で制御するハイテクな仕組みが導入されている。こうした空間に、ゆっくり不動産氏は「自然はええのう」と感心しきりだ。



動画では2つの居室も紹介。特に約36㎡の1Rの部屋には、広大なルーフバルコニーが併設されており、渋谷という立地にもかかわらず、隣が更地のため眺望と日当たりが約束されているという。その圧倒的な開放感に、氏は「ここまでレア度の高い物件は初めてかも」と興奮を語った。



この物件は、単に住むための空間ではなく、住民同士のコミュニケーションや心身の健康までも考慮された、新しい賃貸住宅の価値を提示している。都会の喧騒の中で自然を感じながら暮らすという、贅沢なライフスタイルを実現する一つの答えと言えるだろう。