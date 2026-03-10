「ぷるしゅわ」「もちもち」【ローソン】食感が気になる！「新作スイーツ」

【ローソン】から、食感を楽しめる新作スイーツが登場しました。苺の風味豊かなスティックや、和の味わいを詰め込んだ人気シリーズの最新作など、どれも趣向を凝らした仕上がりです。今回は、食感にこだわった新作スイーツをご紹介します。

苺とチョコが調和するスティック型の新感覚スイーツ

持ちやすさに配慮された、スティック形状の「ご褒美スティックケーキ ぷにふわ生マシュマロ（いちご）」たっぷりと施されたチョココーティングが、中身の期待感をより一層高めてくれます。

「ぷるしゅわ」食感の心地よさに沼落ち必至！？

断面を確認すると、厚みのある生マシュマロとしっとりとしたビスケットの層がきれいに重なっています。実食した@nyancoromochi_sweets_blogさんによると「ぷるしゅわっとした甘さ強めないちご生マシュマロ」を楽しめるとのこと。チョコのパキパキとした歯ざわりとマシュマロの質感が合わさることで、一口ごとに変化のある食感を堪能できそうです。

厚い生地に和の旨みを閉じ込めた「どらもっち つぶあん & 抹茶ホイップ」

2月10日から、ローソンで定番人気の「どらもっち」に新フレーバーが登場しています。筆者も大好きなスイーツで、実食してみたところ、従来どおりのもちもちとした生地の中に、つぶあんと抹茶味のホイップクリームがたっぷりと包まれていました。

本格的な抹茶の味わいに脱帽！

半分にカットした断面からは、具材が隙間なく詰まっている様子が見てとれます。@sujiemonさんが、抹茶ホイップは「想像以上に渋みが強くて」と言うとおりで、筆者も驚きました！ 和の甘さと上品な抹茶のハーモニーを楽しめる、素材の良さが際立つ本格的な味わいのスイーツです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里