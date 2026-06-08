「エナジードリンクで深刻な事態が起きることがある」という話は、決して大げさではありません。国内外の救急医療の現場から、過剰摂取による急性カフェイン中毒や心臓イベントの事例が報告されています。本記事では、どのような条件が重なるとリスクが高まるのかを整理し、心臓に脆弱性がある場合の注意点についてわかりやすくご紹介します。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科医院） 群馬大学医学部卒業。そ