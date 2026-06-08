元タレントの田代まさしさんが、８日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅ「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」に登場。志村けんさん（２０２０年死去、享年７０）の代表的なギャグ「変なおじさん」の誕生秘話を明かした。２３歳でアーティストとしてデビューしたという田代さん。「シャネルズの５年間の後半で鈴木雅之がソロデビューした。俺は志村さんとやるようになりました。同じグループの中でお前はバラエティーで一番