北海道発の人気チョコレートブランド・ロイズから、期間・数量限定の新商品「バトンクッキー[白ごま]」が登場しました。白ごまの香ばしさとホワイトチョコレートのまろやかさを楽しめる注目の新フレーバーです。さらに人気のバトンクッキーシリーズはパッケージをリニューアルし、お得な生チョコレートプレゼントキャンペーンや送料無料キャンペーンも開