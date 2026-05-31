【モスバーガー】から、暑い季節に食べたくなる「新作スイーツ」が登場しました。クリームをわらび餅で包み冷凍したひんやりスイーツ。苺と抹茶、両方の気になる味わいをレポートしていきます。 まずは苺から実食 苺クリームをわらび餅で包んだ「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 ～あまおうソース入り～」\260（税込）。受け取ったときか