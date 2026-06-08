名古屋市中区の繁華街で7日、女性をひき逃げし死亡させたとして会社員の男が逮捕され、警察は女性を車でおよそ160m引きずったとみて調べています。逮捕された大治町の会社員・角田啓容疑者(21)は7日午前1時半ごろ、中区錦2丁目の本町通の交差点で、横断歩道を渡っていた村田あかねさん(29)をひき逃げし死亡させた疑いで、8日朝送検されました。角田容疑者は現場を一旦離れた後、車で戻っていて、調べに対して容疑を認めてい