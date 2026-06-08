お笑いタレントのもう中学生(43)がパーソナリティーを務めるSBCラジオ「もう中学生のおラジオ中」（土曜後9・30）が、今月いっぱいで放送を終了すると発表した。リスナーから悲しみの声が広がっている。長野出身のもう中をパーソナリティーに迎え、2022年10月に放送を開始した同番組。もう中にとっては自身初となる冠ラジオとなった。6日の放送内で番組終了を発表。公式は改めてSNSを通じ「今回の放送でお伝えさせていただい