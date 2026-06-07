京都府立大学准教授の青井渉氏は、筋肉に食べ物がどう関わっているかを研究している。その中でも面白いのが、抹茶だ。「煎茶に含まれるカテキンに脂肪燃焼効果があることは、様々な実験からよく知られていました。ですが、いずれの実験もジョギングやサイクリングなどの有酸素運動を意識したもの。それに対して私たちの研究グループは、筋トレとの関わりを調べてみることにしました。同じ茶でも、抹茶は1杯あたりのカテキンの含有