【ローソン】の数あるスイーツのなかでも、今回はマニアが食べた「新スイーツ」にフォーカス。抹茶の老舗とのコラボスイーツと、クリームたっぷりで手軽に食べられるスイーツ系パンをピックアップしました。爽やかさもある和菓子系の味を楽しみたい日、クリームのコクをしっかり味わいたい日等、その日の気分に合わせてスイーツを選ぶのも日々の楽しみと言えるかも。「年間