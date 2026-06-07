英国ダービーはクリスマスデイが頂点に海外競馬の大一番で大珍事が発生した。G1・英国ダービーが6日（日本時間7日）、エプソム芝2410メートルで行われ、1番人気だったベンヴェヌートチェッリーニ（牡3、A.オブライエン）は10位入線。レース後、スタートが公正ではなかったとして出走取り消しとなった。直線で力強く抜け出したクリスマスデイ（牡3、A.オブライエン）とは対照的に、ベンヴェヌートチェッリーニはもがいていた。