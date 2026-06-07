早いことに、2026年もまもなく折り返し地点。仕事に家事に育児に、日々頑張る自分へ、たまにはホテルでランチコースのご褒美なんていかがでしょうか。フレンチのコース料理をお手頃な価格で味わえたら......。そんな贅沢すぎる夢を叶えてくれる場所が、新橋駅に直結する第一ホテル東京の2階にあるフレンチ「アンシャンテ」です。平日限定で提供しているランチは、フレンチのコース料理の概念を覆すコスパの良さに、驚きの連続。極