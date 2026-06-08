事件から25年、花束を手に登校する大阪教育大付属池田小の児童＝8日午前、大阪府池田市大阪教育大付属池田小（大阪府池田市）で2001年に起きた校内児童殺傷事件は8日で発生から25年となり、犠牲になった児童8人を追悼し、教訓を継承する「祈りと誓いの集い」が同小で開かれた。児童や遺族ら約770人が参列。発生時刻の午前10時10分過ぎ、8人の氏名が刻まれた「祈りと誓いの塔」の鐘を鳴らし、1分間黙とうした。児童代表の6年