「会社の飲み会に参加したあとの事故」は、労災になるのか？ この問題は、働く人にとって決して他人事ではない。労災が下りるためには、事故が「業務上」発生したことが必要だが、飲み会は「自由参加」とされていることが多い。しかし、表向きはそうであっても、上司から強く誘われれば、実際には断りにくいことがある。 今回紹介するのは、従業員が歓送迎会に参加したあと、車で事故に遭い亡くなった事件である。 妻が労災