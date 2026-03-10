壮絶な犬生を歩んだわんこのエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で27万4000回再生を突破し、「涙が止まりません」「とても辛い日々だったね…」「頑張って生きててくれてありがとう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：骨が浮き出たガリガリの犬→飼い主からは『死んじゃってもいい』と言われ…衝撃的な物語】

ネグレクトされたチワワ

TikTokアカウント「omochi...0328」の投稿主さんは、チワワの『おもち』ちゃんとの日常を紹介しています。今回投稿したのは、おもちちゃんとの出会いの物語。実は、おもちちゃんは過去にネグレクトを受けていたわんこだったそうです。

奇跡的に保護されて投稿主さんの家にやってきたおもちちゃんですが、その行動からは今までの過酷な暮らしが垣間見えたといいます。

お散歩に連れて行ってもらったことがないおもちちゃんは、外を出歩くことに恐怖心を示したとか。また、「おて」「おすわり」などの基本的なコマンドも知らず、オムツを付けっ放しにしていたせいでお尻は真っ赤…。

ワクチン・フィラリア予防の経験もなく、元飼い主は最後に『死んじゃってもいい』と捨て台詞を吐いたそうです。

骨が浮き出るほどガリガリに…

元飼い主の命を軽んじる態度に、怒りが収まらなかったという投稿主さん。ガリガリに痩せて酷い飢餓状態に陥っていた上に、糖尿病と貧血を患っていたそうです。

もはや生きているのが奇跡と言っても大袈裟ではないほどのおもちちゃんを、投稿主さんは大変可愛がりました。

その甲斐あって、おもちちゃんの体調は少しずつ回復。人間とのコミュニケーションもとれるようになっていったといいます。

現在の姿に涙が止まらない

そして現在、おもちちゃんは見違えるほど健康的な姿に！！ガリガリだった体は適度にふくよかになり、他のチワワより一回り大きいほどだそう。保護当時は2.1キロだった体重は、なんと4.6キロになりました。

また、同居犬の『むぎ』ちゃんとも、かけがえのないパートナーになったといいます。2匹はとても仲良しで、お揃いのハーネスを付けて毎日お散歩に出かけているとか。

芝生でのびのびと走り回る姿から、幸せに暮らしている様子が伝わります…。

とても辛い犬生を過ごしていたおもちちゃん。頑張って生き抜いた先に、投稿主さんとの幸せな暮らしが待っていたのですね。

この投稿には「優しい飼い主さんに出会えて良かった」「陰ながら見守りますね」「これからがおもちちゃんの犬生ですね」などの温かなコメントが寄せられています。

おもちちゃんの他のエピソードは、TikTokアカウント「omochi...0328」からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「omochi...0328」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。