柔道男子60キロ級東京五輪金メダルの高藤直寿（32＝パーク24）が9日、第一線を退くことを発表し、東京都品川区のパーク24グループ本社で会見を行った。

高藤は会見の冒頭で「柔道選手として一区切りつけたことを報告します」とあいさつ。「昨年の講道館杯で負けた時にロサンゼルス五輪は厳しいだろうなと思い、諦めたくない気持ちもあったけど無理だと思った。グランドスラムで後輩が勝つのを見てうれしかったので、もう選手として戦うべきではないと思った」と決断に至った経緯を明かした。「僕にとって柔道は自分の道。常に道をつくってくれてそこを歩いてきた」と約25年間の競技人生を振り返った。

今後は所属先のパーク24でコーチとして指導者の道を歩む。「パーク24柔道部みんなの夢をかなえるサポートをしていきたい。今後もずっと畳の上で生きていきたい」と話した。会見終了後には、同じ所属で男子66キロ級五輪2連覇王者の阿部一二三（28）がサプライズ登場。花束を受け取り「聞いてない聞いてない！」と驚いた様子だった。

栃木県下野市出身の高藤は7歳で柔道を始め、小学生時代から全国優勝を何度も経験。神奈川・東海大相模高3年時には全国高校総体、全日本ジュニア選手権、世界ジュニア選手権で優勝。グランドスラム（GS）東京大会にも出場し3位に入った。東海大2年時の2013年に初出場の世界選手権で優勝。2016年リオ五輪では銅メダルを獲得した。その後は2017、2018年と世界選手権を連覇し、永山竜樹とのし烈な代表争いを制して2021年東京五輪に出場。悲願の金メダルを獲得した。2022年には世界選手権で日本男子史上最多タイとなる4度目の優勝。しかしその後は優勝から遠ざかり、2024年パリ五輪の出場を逃した。

2024年秋には左膝の靱帯断裂の大ケガ。1年9カ月ぶりの公式戦となった昨年8月の全日本実業個人選手権は3位に終わり、昨年11月の講道館杯は3回戦で敗れた。2028年ロサンゼルス五輪への道が極めて厳しくなり、試合後には「この結果ということは、そういうこと」と引退を示唆。これが最後の公式戦となった。