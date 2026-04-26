秋田県では今、人口減少が地域の安全を揺るがす深刻な事態を招いている。2020年からの約4年半で、県人口は東京ドームの収容人数を上回る6万人以上も減少した。なかでも若年層の少なさは顕著であり、かつては「狭き門」であった警察官などの公務員採用も、今や志願者の急減により存続の危機に瀕している。 現場では人材確保のため、職場環境の改善など懸命のリクルート活動が続く。人手不足は単なる数字の問題ではな