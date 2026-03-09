元NMB48でシンガーソングライターの山本彩さんが自身のX（旧ツイッター）を更新し、8日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表-豪州代表戦を観戦したことを報告した。侍ジャパンが4-3で勝利して1位通過を決めた一戦とあって、ファンからは「勝利の女神、ありがとう」「勝利の女神ここにあり」など喜ぶ声が上がっている。

山本さんは「1位通過!!」として観戦中の写真を2枚添えた。黒のトップスで席に座り微笑む姿と、「ともに世界一へ。」と書かれた侍ジャパンのタオルを手にした姿を公開した。

熱烈な阪神ファンとしても知られ、昨年7月11日には甲子園球場で始球式を行い、見事なノーバウンド投球を披露。恒例の夏イベント「ウル虎の夏2025」で選手が着用する黄色い限定ユニホームを羽織り、試合前にはスタメン発表も担当していた。

この日の試合では阪神の佐藤輝明内野手が8回に代打で登場して適時二塁打を放っただけに、山本さんも盛り上がったことだろう。ファンは「最後、テル打ってよかったね」「さや姉現地行ってるタイミングでのテルのタイムリー熱すぎる」「勝利の女神が東京ドームで観戦してたから勝てたのかー」「さや姉観覧試合かよ！」「相変わらず可愛いなー」「相変わらず素敵女子すぎる」などと反応していた。（Full-Count編集部）