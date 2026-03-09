「立場も、守ってきた正しさも、積み上げてきたものもすべて置いてきました」

参考：『パンチドランク・ウーマン』予想だにしない事態の連続 “怜治”ジェシーの身に起きた悲劇

初回の冒頭で描かれたこずえ（篠原涼子）と怜治（ジェシー）の逃避行。ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）の第7話では、これまで規則を遵守していたこずえが、世間からは“悪女”と呼ばれることになる、後戻りのできない道を進むことを決めた瞬間を目の当たりにする。

怜治がトランクルームに隠したカバンの中に入っていたのは、父親の春臣（竹財輝之助）が警察に自首するために用意した1億もの大金と、日下ホールディングスが会社ぐるみで政治家に裏金を渡していた証拠となるUSBだった。

さらに、怜治のスマホには、妹の寿々（梶原叶渚）が人質に取られている様子が撮影された映像データが送られていた。非道な手段を行使したのは、日下ホールディングスの社長であり、怜治の叔父でもある秋彦（大澄賢也）。彼は元暴力団員の宮脇（せいや）を利用して春臣を死に追いやり、怜治にすべての罪をなすりつける。その宮脇でさえも、警察に嗅ぎ回られる前に始末する秋彦の卑劣さと冷徹さは、その後の怜治との会話において嫌でも感じられた。

USBの中に収められていた裏金の帳簿には、法務大臣である小谷（山寺宏一）の名前もあった。彼が小柳（宇梶剛士）を使って怜治からカバンのありかを聞き出そうとしているならば、警察は信用できない。真犯人はすでに始末され、寿々は日下家に人質に取られている。こずえの立場で考えると動こうにも動けない。彼女にとって佐伯（藤木直人）は信頼に値する人物ではあるが、怜治からすれば信用することはできないだろう。

寿々とは連絡が取れず、容疑者の宮脇も自殺に見せかけて殺された。行き詰まったこずえが直接交渉をしかけたのが、日下ホールディングスの会長であり、怜治の祖父でもある財賢（山田明郷）。しかし、彼はこずえの交渉には応じず、同日に行われた春臣殺害事件の公判では、死刑を求刑された怜治が自らの罪を認めてしまう。

そして、八方塞がりとなったこずえが“悪女”に変貌する瞬間がとうとう訪れる。シャワーを浴びながら、浴室で鏡と向き合うこずえ。映し出されていたのは、拘置所の刑務官として真面目に働きながら、責任感を持って仕事に臨んでいた自分自身だ。その鏡を彼女は拳で叩き割る。ガラスが割れた瞬間、こずえの表情は変わらずとも、彼女の中にある何かが変わった。そう観ている人を納得させるほどに、表情には表れない感情と覚悟がうごめく篠原涼子の芝居に魅せられる。

本エピソードでは、脱獄のチャンスを窺う収容者たちを演じる役者陣の狂気的な芝居も光った。沼田（久保田悠来）に洗脳されてこずえを刺そうとした西城（小久保寿人）は、別の拘置所に移送することを彼女から告げられて激昂。のらりくらりとした態度から表情を一変させる小久保寿人のスイッチの切り替えに驚かされた。シマが荒らされていることを知った渡海（高橋努）は顔に焦燥感を滲ませ、河北（カルマ）は面会に来た相手に不満をぶちまける。必死の形相で動揺や狂気を体現する彼らの芝居も相まって、拘置所に漂う不穏な気配は日に日に強くなっている。

限られた手段で怜治を救おうとする理性と、規則に縛られていた正義感を捨てたこずえは、母親の延命治療を辞める決断を下し、再び脱獄を企てる沼田と取引を行う。さらに、怜治の前で自分に課したルールを読み上げたこずえは「自分が正しいと思うことをやるためには、自分を縛っていたルールを捨てればいい」と話したあと、今度はあなたが私を信じる番だと脱獄を持ちかける。翻弄される側から、翻弄する立場へ。道を踏み外した彼女は、もう後戻りができない引き金を引いた。

（文＝ばやし）