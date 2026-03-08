「あんな乗り物は凶器以外の何者でもないですよ。信号無視は当たり前、歩道も車道もお構いなしに爆走。それなのにヘルメットも着用しない。どうして自転車ばかり厳しくなるのでしょうか」（都内在住・自転車通勤の女性）

【写真】電動キックボードが60代に衝突、拡散された事故現場

今、街中に溢れる電動キックボードへのドライバーたちの怒りが沸点に達している。きっかけは4月から導入される自転車の交通違反への「青切符」制度だ。

「4月から自転車の交通違反に“青切符”制度が導入され、罰金が課されるようになります。信号無視や一時不停止、携帯電話などを見ながらの“ながら運転”。さらに傘さし運転や夜間の無灯火、右側通行が含まれ、罰金は5000円から1万2000円。自転車への取り締まりが急激に厳格化される一方で、LUUPなどの電動キックボードは”やりたい放題”に見えるのでしょう」（全国紙記者）

LUUPはヘルメット着用は努力義務

なかでもドライバーたちが疑問に思うのは、なぜLUUPはヘルメットが努力義務、つまり任意なのか、という点だ。現在、最高速度20km/h以下の電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」という区分に分類されている。警察庁はこれを「自転車に近い乗り物」と位置づけたため、ヘルメットは義務化されなかった。

「車と同じ車道を走るのに、頭を守らないなんて正気の沙汰じゃないですよね。自転車の方がまだ歩道寄りを走り、車に気を遣っているのがわかる。事故が起きれば過失割合でドライバー側が不利になる。いつどこで突っ込んでくるかわからないルールを守らないLUUP利用者は、まさに“走る地雷”ですよ」

というのは都内で稼働するタクシー運転手。

24年の警察庁のデータによると、電動キックボードの登録台数（24年4月時点）が約2万2000台に対し、交通違反の検挙数は4万1246件だ。

そんな中、4日に電動キックボードで複数の違反を繰り返しながら、義務づけされた講習を受けなかった男性が道交法（受講命令違反）の疑いで書類送検された。警視庁によると同容疑での摘発は全国初だという。

「これは電動キックボードで危険運転を繰り返した人に義務付けられた講習です。信号無視や通行区分違反、妨害運転など17種類の危険行為を定め、その違反を3年以内に2回以上繰り返すと講習を受けなければなりません」（前出・全国紙記者）

このニュースが報じられると「ヘルメット着用義務でも付ければいいんだよ、そしたらLUUPなんて乗る奴は激減するだろ」「見てるだけでも危険、ループ禁止にして欲しい」「てかLuupは違反運転しかみたことない」「こんなもん乗れる様にするのが間違いやろ」「早く禁止にしてください！」など、LUUPに対する”拒否反応”の声が大きく上がっている。

排気ガスを出さない環境に優しい交通手段、また都心の交通渋滞の緩和などメリットにつながる側面もあるが、命を天秤にかけてまで守る利便性があるのだろうか。