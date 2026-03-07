1次ラウンド・プールC

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。「1番・DH」で出場した大谷翔平（ドジャース）が2戦連発となるソロ本塁打を叩き込むと、ドジャースで同僚の韓国キム・ヘソン内野手も2ランを放った。

大谷は2戦連続のトップバッター。前日の台湾戦では2回に先制の満塁弾を放っており、韓国戦3回の豪快弾で2試合連続本塁打になった。

初回に3失点した侍ジャパンだが、その裏に鈴木誠也が2ラン。3回は大谷の後に鈴木、吉田正尚もソロで続き、一気に5-3と逆転した。

ドジャースで大谷と同僚のキム・ヘソンが意地を見せたのは4回だ。1死一塁から右中間へ同点の2ラン。韓国ファンに歓喜が広がった。

Xには「俺たちにもメジャーリーガーはいるんだよ！ヘソンやったぜ」「信じられねえ。ヘソンやった」「彗星（ヘソン）みたいな打球だった」「やっぱりヘソンは俺たちを失望させない！やったぜ」「ヘソン最高だよ。心の底から自慢させてくれ」などのコメントが寄せられていた。

さらに韓国メディアも続々と歓喜の速報。「大谷がソロならキム・ヘソンは2ラン……KIMが雰囲気変えた、同点2ランカーン」（エックスポーツニュース）、「韓国、キムヘソンの2ランで再び5-5同点」（スポーツ京郷）、「信じてた！ 東京ドーム沈黙させた同点2ラン」（スポーツソウル）などと見出しを打ち、同点を伝えていた。



（THE ANSWER編集部）