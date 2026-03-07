お笑いトリオＧＡＧが７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに「吉本興業の全タレントの皆様、全社員の皆様へ」と題した動画をアップし、スーツ姿で６分半、神妙な顔つきで全面謝罪した。

霜降り明星・粗品が５日に「【ブチギレ】吉本内のルールを守らないカス芸人の実名暴露【告発】」と題して緊急動画をアップ。

粗品によると、吉本本社で、芸人がコント練習などの作業に使うため取り合いになっている、設備が整った会議室があり、２月に先に予約が入っていて粗品が使えなかった部屋を、予約者が当日使用しておらず「真っ暗」だったとし、その予約者がＧＡＧだったと告発。説明と謝罪を求めていた。

これに対してＧＡＧが動画をアップし、３人スーツ姿で神妙な顔つきで登場した。

「粗品さんの動画」に対する説明として、福井俊太郎が２月２３日の１６〜２４時に単独ライブの練習のために会議室を借りたが、コント台本が間に合っていなかったため、その日は会議室での稽古をやめて、台本作りを行ったと説明した。

仕事に追われ、予約キャンセルの連絡を入れたと勘違いしていたとし、「私としては重く受け止めております。反省しているところであります」とお詫びした。

吉本興業の全社員、全タレントに謝罪したいので全社メールを使わせてほしいと申し入れたが、「そういうことに使うものではありません」と断られたそうで、ＹｏｕＴｕｂｅ謝罪になったと説明した。

３人で「申し訳ございませんでした！」と体を９０度曲げて深々と頭を下げて謝罪。ＳＪ、安田ファニーも順番に反省の弁を述べ、そのたびに３人で頭を下げるなど、計４回頭を下げて、動画を終えた。

コメント欄に笑いが広がり「とんでもない不祥事を起こしたレベルの対応で笑う」「途中まで真面目に聞いてたが、ふと立ち返ったら何の話やねん知るかとなってもうた」「『そういう事に使うものではない』が的確すぎるｗｗ」「全社メールお断りのくだりが１番ジワジワくる笑笑」「全社メールお断りのくだりが１番ジワジワくる笑笑」「なんかめっちゃ笑ってもうたｗ」「あかんおもろすぎ」「エグい不祥事起こしたみたいな謝罪なのめっちゃいいｗ」とのコメントが集まっている。