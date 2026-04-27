お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。人気企画「１人賛否」を辞めると宣言した。同企画は２０２４年からスタート。世間を騒がせたニュースを粗品が賛否するという内容で、あくまでコントだとしている。「大切なお知らせ」のタイトルの動画の冒頭「１人賛否、やめます」と報告し「理由は、自分のステージが１つ上がったからです」と説明した。粗品は「『次のステージに行くためにやめ