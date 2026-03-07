この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【5日で変化】ベッドで寝る前にやるだけ！のがちゃんねる式・効率的にヒップアップする簡単トレーニング

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネスチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【5日で変化】毎日ベッドで寝る前にやるだけ！30日で効率良くお尻を上げ引締めるトレーニング」と題した動画を公開した。このプログラムは、30日間でお尻の引き締めとヒップアップを目指すもので、ベッドの上など寝ながらでも手軽に取り組める点が特徴だ。



のが氏は「短い時間でも続ければ大きな力になります」と語り、トレーニングを開始。プログラムは、横向きに寝た姿勢で行うエクササイズから始まる。



まずは、両膝を軽く曲げてかかとを合わせたまま、上の膝を開閉する「クラムシェル」。この動きでは、お尻の筋肉を意識し、骨盤が後ろに倒れないように注意することがポイントだ。続いて、同じ姿勢で下の脚をまっすぐ伸ばし、上下に動かすことで内ももを鍛える。さらに、上の脚をまっすぐに伸ばして上下させるトレーニングで、外ももとお尻の横にある中殿筋にアプローチしていく。左右それぞれ3種目ずつ行った後、仰向けの姿勢に移る。



仰向けでは、両足の裏を合わせて膝を外に開く「カエル足ヒップリフト」で、お尻の横側をさらに刺激。その後、通常の「ヒップリフト」で腰を高い位置で小刻みに上下させ、最後は腰を上げたままキープして仕上げる。



1日の終わりに、このトレーニングを習慣にしてみてはいかがだろうか。