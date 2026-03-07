メガネのレンズに、愛猫の前足がガッツリ…。猫ちゃんだからこそ許されてしまう、尊すぎる「日常のハプニング」に反響が広がっています。

話題の投稿は86万回以上表示され「常に肉球の指紋を見ることができるので、結果得してます」「猫さんだとむしろありがとうになること多すぎる」「肉球の跡がついてるかワクワクしちゃう」とのコメントが寄せられていました。

【写真：『猫じゃなかったらブチギレられてる』→足元を見ると……笑ってしまう瞬間】

「猫ちゃんなので」すべて解決？

Xアカウント「室長サオリ」に投稿されたのは、猫ちゃんだから許される衝撃の光景です。畳んで置いてあったメガネのレンズの上に、猫ちゃんの前足がガッツリ乗っていたそうです。

もし人間が同じことをしたら…レンズは汚れ、傷やフレームの歪みも気になるところですが「猫ちゃんなので」全てを許してしまったそうです。

他にも猫ちゃんだから許されることはたくさんありますよね。投稿者さんの愛猫ちゃんも、パソコン作業中に手の上に顔を乗せてくることがあるそうですが、それも「邪魔」ではなく「キーボードを打つ指の位置を固定してくれる」のだそうです。

困った行動も、猫ちゃんの手にかかれば最高の癒やしに変わってしまうから不思議ですね。

「猫なら許される」にX民も納得

メガネに乗った猫ちゃんの前足を見たXユーザーたちからは「猫だから、許されるやつですね、わかります」「可愛いお手手を持つ生き物でなければ許されぬ所業」「ニャンコ可愛いもんな」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「室長サオリ」では、猫ちゃんの日常や、投稿者さんのお仕事の情報などが投稿されています。

