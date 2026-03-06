【軽井沢】旧軽井沢銀座通りの食べ歩きグルメ16選
【スイーツ11選】
ミカド珈琲のモカソフト®／ミカドコーヒー 軽井沢旧道店
自社焙煎した香り高いドリップコーヒーを使用したなめらかなソフトクリームはコーヒーの風味を堪能できます。舌ざわりもクリーミー。2階の喫茶室で食べる場合は700円。
夏イチゴ・オブセ牛乳／ジェラート＆ワインリビスコ
毎朝手作りで仕上げるジェラートは舌ざわりもなめらかで素材の甘みを味わえます。新鮮なオブセ牛乳と甘酸っぱい夏イチゴのコラボを楽しみましょう。
■ジェラート＆ワイン リビスコ（じぇらーとあんどわいん りびすこ）
住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢746-4
TEL：0267-42-9113
営業時間：10時30分〜16時30分（売り切れ次第終了）
定休日：無休
ぶどうシャインマスカット＆ぶどうナガノパープル／虹のジェラート屋さん
自家農園の完熟果実を使用したジェラート。プレミアムフレーバー（各＋100円）の贅沢な味わいをダブルで堪能しましょう。
■虹のジェラート屋さん（にじのじぇらーとやさん）
住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1-1
TEL：0267-34-0896
営業時間：11〜18時ごろ（なくなり次第終了、7・8月は10時〜）
定休日：不定休（8月は無休、12〜3月は冬期休業）
木苺のキャラメルチョコソース／La Fee Bretonne
本場フランス・ブルターニュ地方の味を再現したクレープ。甘酸っぱい木イチゴにベルギー産キャラメルチョコレートソースが絶妙。生クリームも絶品です。
■La Fee Bretonne（ら ふぇ ぶるとん）
住所：長野県軽井沢町軽井沢805
TEL：なし
営業時間：10時30分〜17時（夏期は変動あり）
定休日：不定休
プリン生どら焼／白樺堂 旧軽銀座本店
和と洋、味のコラボが楽しい人気のどら焼には、つぶつぶプリンがイン。解凍して食べる冷凍品はおみやげにもおすすめ。
フローラ季節のフルーツ／クレープリー・アンジェリーナ 軽井沢本店
旬のフルーツがたっぷりのった贅沢なクレープ。デコレーションは日替わり。できたてをすぐに味わいたい！
食べるヨーグルト／羊と花と by BASTIAN YOGURT
自分の好みで楽しめる新感覚のヨーグルトビュッフェ。素材や菌種の異なる5種類のヨーグルトに+350円で自分好みのトッピングができます。
■羊と花と by BASTIAN YOGURT（ひつじとはなと ばい ばすちあん よーぐると）
住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢601-1 チャーチストリート軽井沢1F
TEL：なし
営業時間：10〜17時（売り切れ次第閉店）
定休日：不定休
ミニドーナツバー／ウフフドーナチュ 旧軽井沢
イベントごとにさまざまなデザインが登場するドーナツは、ママの愛情たっぷり手作りの味。ドーナツを持って写真撮影したい！
■ウフフドーナチュ 旧軽井沢（うふふどーなちゅ きゅうかるいざわ）
住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢813-1 1F
TEL：0267-46-8148
営業時間：10〜16時
定休日：土・日曜、祝日
焼き団子（しょうゆ）／ちもと総本店
注文を受けてから焼く人気の団子は焼きたてがおいしい。モチモチ感と醤油の香ばしさがクセになりそう。そばだんごもおすすめです。
りんごカスタードパイ／APPLE PIE lab 軽井沢
注文後に温かいパイに冷たいカスタードクリームを詰めてくれます。サクシャキの食感がたまりません。
■APPLE PIE lab 軽井沢（あっぷる ぱい らぼ かるいざわ）
住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢12-14
TEL：0267-46-9139
営業時間：10〜17時（冬期は〜16時）
定休日：不定休
りんごのピロシキ／沢屋旧軽井沢店
長野県産紅玉リンゴのさわやかな酸味と甘み、香りを楽しめます。
【おかず系グルメ5選】
カラブレッサ／腸詰屋軽井沢銀座中央店
スパイシーな粗びきソーセージのカラブレッサを目の前で焼いてパンに挟んでくれます。ジューシーな極太のソーセージがおいしい！※価格は変更する場合があります。
■腸詰屋軽井沢銀座中央店（ちょうづめやかるいざわぎんざちゅうおうてん）
住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢565
TEL：0267-42-5521
営業時間：10〜18時
定休日：水曜（夏期は無休、冬期休業）
モッツァレラチーズカレーパン／三笠珈琲旧道店
揚げたての名物一番長〜いカレーパンにモッツァレラチーズをたっぷりかけた1日数量限定商品。自家製スパイスとコクのあるモッツァレラチーズの相性は抜群です。
■三笠珈琲 旧道店（みかさこーひー きゅうどうてん）
住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢707
TEL：なし
営業時間：10時〜16時30分
定休日：不定休
A5信州牛炙りにぎり／まる牛
メディアでも話題の絶品肉寿司は、とろける信州和牛のうま味を堪能できます。ここでしか味わえない肉寿司を食べ歩きで。
■まる牛（まるぎゅう）
住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢602-1
TEL：070-2635-3488
営業時間：11〜16時（売り切れ次第終了、季節により変動あり）
定休日：不定休、冬期休業あり
三笠ホテルカレーパン／軽井沢キッチン
名門ホテルの幻のレシピを再現したカレーをパンで包み店内でカリッと揚げています。幻のカレーが絶品！ 自家焙煎のコーヒーと一緒に食べるのがおすすめ。
■軽井沢キッチン（かるいざわきっちん）
住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢12-20
TEL：なし
営業時間：10〜17時
定休日：不定休
ピロシキ／沢屋旧軽井沢店
創業当時、旧軽井沢で名物だった味を再現したピロシキ。厚めのもっちりしたパン生地の中にひき肉やタマネギ、ゆで卵の具がぎっしり！
